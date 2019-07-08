«Всем счастья и любви»: Безруков поздравил жену с 36-летием

Актер театра и кино опубликовал на личной страничке в Instagram фотоподборку из снимков возлюбленной.

45-летний Сергей Безруков поздравил супругу Анну Матисон с днем рождения. Избраннице народного артиста России исполнилось 36 лет. Она появилась на свет 8 июля 1983 года в Иркутске.

Напомним, супруги поженились в марте 2016 года. А в июле у пары родилась дочь Мария. Девочке уже исполнилось три годика. В мае 2018 года Сергей и Анна подтвердили, что ожидают пополнения в семья. В ноябре Матисон подарила мужу долгожданного наследника — сына Степана. На личной страничке в Instagram актер не перестает делиться с подписчиками семейными кадрами. Маленькой Машеньке нравится нянчиться с братиком и ходить с ним на прогулки. Несмотря на плотный рабочий график, съемки и репетиции, сам Сергей Безруков старается как можно больше времени уделять супруге и детям.

Несколькими часами ранее в микроблоге артист опубликовал фотоподборку, состоящую из снимков избранницы, поздравив Анну Матисон с личным праздником.

«У Анечки сегодня День Рождения!!! Празднуем!! Всем счастья и любви, дорогие мои, хорошие!!» — отметил актер.

К слову, возлюбленная Сергея Безрукова вместе с детьми старается навещать мужа в перерывах между съемками. Так, у супругов появляется лишнее время для прогулок на свежем воздухе.