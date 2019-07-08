НОВОСТИ

«Всем счастья и любви»: Безруков поздравил жену с 36-летием

Актер театра и кино опубликовал на личной страничке в Instagram фотоподборку из снимков возлюбленной.

«Всем счастья и любви»: Безруков поздравил жену с 36-летием
Сергей Безруков и Анна Матисон (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

45-летний Сергей Безруков поздравил супругу Анну Матисон с днем рождения. Избраннице народного артиста России исполнилось 36 лет. Она появилась на свет 8 июля 1983 года в Иркутске.

Напомним, супруги поженились в марте 2016 года. А в июле у пары родилась дочь Мария. Девочке уже исполнилось три годика. В мае 2018 года Сергей и Анна подтвердили, что ожидают пополнения в семья. В ноябре Матисон подарила мужу долгожданного наследника — сына Степана. На личной страничке в Instagram актер не перестает делиться с подписчиками семейными кадрами. Маленькой Машеньке нравится нянчиться с братиком и ходить с ним на прогулки. Несмотря на плотный рабочий график, съемки и репетиции, сам Сергей Безруков старается как можно больше времени уделять супруге и детям.

Несколькими часами ранее в микроблоге артист опубликовал фотоподборку, состоящую из снимков избранницы, поздравив Анну Матисон с личным праздником.

«У Анечки сегодня День Рождения!!! Празднуем!! Всем счастья и любви, дорогие мои, хорошие!!» — отметил актер.

К слову, возлюбленная Сергея Безрукова вместе с детьми старается навещать мужа в перерывах  между съемками. Так, у супругов появляется лишнее время для прогулок на свежем воздухе.

«И хоть ветер на заливе… Но полдня перед съемкой… Все равно отдых!! Дышать, не надышаться. Лето делает передышку, чтобы снова обжечь нас своей жарой», — сетовал в комментариях под семейным снимком Безруков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Матисонзвездные детиСергей Безруков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Всем счастья и любви»: Безруков поздравил жену с 36-летием
Интересно?
Поделись с друзьями: