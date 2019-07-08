«Всем счастья и любви»: Безруков поздравил жену с 36-летием

45-летний Сергей Безруков поздравил супругу Анну Матисон с днем рождения. Избраннице народного артиста России исполнилось 36 лет. Она появилась на свет 8 июля 1983 года в Иркутске.
Напомним, супруги поженились в марте 2016 года. А в июле у пары родилась дочь Мария. Девочке уже исполнилось три годика. В мае 2018 года Сергей и Анна подтвердили, что ожидают пополнения в семья. В ноябре Матисон подарила мужу долгожданного наследника — сына Степана. На личной страничке в Instagram актер не перестает делиться с подписчиками семейными кадрами. Маленькой Машеньке нравится нянчиться с братиком и ходить с ним на прогулки. Несмотря на плотный рабочий график, съемки и репетиции, сам Сергей Безруков старается как можно больше времени уделять супруге и детям.
Несколькими часами ранее в микроблоге артист опубликовал фотоподборку, состоящую из снимков избранницы, поздравив Анну Матисон с личным праздником.
«У Анечки сегодня День Рождения!!! Празднуем!! Всем счастья и любви, дорогие мои, хорошие!!» — отметил актер.
К слову, возлюбленная Сергея Безрукова вместе с детьми старается навещать мужа в перерывах между съемками. Так, у супругов появляется лишнее время для прогулок на свежем воздухе.
«И хоть ветер на заливе… Но полдня перед съемкой… Все равно отдых!! Дышать, не надышаться. Лето делает передышку, чтобы снова обжечь нас своей жарой», — сетовал в комментариях под семейным снимком Безруков.