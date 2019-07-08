Принца Уильяма раскритиковали за «кислый вид» на крестинах Арчи

Герцог Кембриджский вместе с супругой приняли участие в церемонии крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.

В субботу, 6 июля, состоялись крестины сына принца Гарри и Меган Маркл, на которые приехал и принц Уильям с женой.

Герцог и герцогиня Сассекские настояли на закрытой церемонии и поделились всего двумя снимками с мероприятия.

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Несмотря на столь скудные «вводные данные» традиционный портрет королевской семьи из зеленой гостиной Виндзорского замка тут же стал предметом бурных обсуждений в Сети.

Эксперты по языку тела «прочли», что Кейт Миддлтон выглядела так, словно хотела сбежать из объектива. Ее супруг также лучезарностью не отличался.

С этим мнением согласились и пользователи Twitter. Они пришли к выводу, что рождение племянника и его крестины отнюдь не поспособствовали тому, чтобы между Сассекесами и Кембриджскими наладились отношения.

Фанаты сочли, что ради крестин племянника, Кейт и Уильям могли бы вести себя как-то иначе. На орехи особенно досталось принцу Уильяму, которого раскритиковали за «кислое» выражение лица.

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«Уильям совершенно не выглядит счастливым! У Кейт тоже вымученная улыбка», — написал один из пользователей Сети.

«Вы прочли язык тела на фото? Между двумя парами такое огромное расстояние и у Уильяма такое кислое выражение лица!», — добавил еще один специалист по жестам.

«У Кейт искусственная улыбка, как будто через силу. А у Уильяма такой вид, как будто он понюхал что-то ужасное. Им явно не нравится их прибывание там», — согласился третий. «Что не так с лицом Уильяма?», — поинтересовался еще один.

«Уиллу явно все это не по душе», — резюмировал предыдущие комментарии следующий, пишет Express.