НОВОСТИ

Отец Меган Маркл посетовал, что мечтал попасть на крестины Арчи

Томаса Маркла не пригласили на церемонию.

Отец Меган Маркл посетовал, что мечтал попасть на крестины Арчи
Меган Маркл Фото: Globallookpress.com

У Меган Маркл непростые отношения с отцом. После того, как Томас Маркл узнал, кто именно стал избранником ее дочери, он начал вести себя некрасиво — направо и налево продавал интервью, сочинял небылицы о королевской семье и вдобавок отказался вести герцогиню к алтарю.

Неудивительно, что августейшая чета решила не приглашать дедушку на крестины Арчи: из родственников Меган на таинстве присутствовала только ее мать, Дория Рагланд.

Однако выяснилось, что Томас мечтал получить приглашение и оказаться рядом со своей дочерью и внуком в такой важный день.

«Меня спрашивают, хотел бы я поехать в Великобританию на крестины собственного внука. Что за вопрос! Я был церковным служкой в 12 лет, я убежденный сторонник британской монархии, так что, разумеется, я хотел бы оказаться там. Я пожелал бы Арчи и его родителям здоровья и счастья», – приводит слова Маркла Daily Mail.

Стоит напомнить, что ранее источник во дворце поделился, что Меган решила дать отцу второй шанс. В случае, если ближайший год он прекратит общение с прессой, она позволит ему увидеть внука.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Mеган Маркл последние новостиАрчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяКрестины АрчиМеган МарклМеган Маркл и ее отец Томас Марклпринц ГарриТомас Маркл

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отец Меган Маркл посетовал, что мечтал попасть на крестины Арчи
Интересно?
Поделись с друзьями: