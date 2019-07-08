Отец Меган Маркл посетовал, что мечтал попасть на крестины Арчи

У Меган Маркл непростые отношения с отцом. После того, как Томас Маркл узнал, кто именно стал избранником ее дочери, он начал вести себя некрасиво — направо и налево продавал интервью, сочинял небылицы о королевской семье и вдобавок отказался вести герцогиню к алтарю.

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Неудивительно, что августейшая чета решила не приглашать дедушку на крестины Арчи: из родственников Меган на таинстве присутствовала только ее мать, Дория Рагланд.

Однако выяснилось, что Томас мечтал получить приглашение и оказаться рядом со своей дочерью и внуком в такой важный день.

«Меня спрашивают, хотел бы я поехать в Великобританию на крестины собственного внука. Что за вопрос! Я был церковным служкой в 12 лет, я убежденный сторонник британской монархии, так что, разумеется, я хотел бы оказаться там. Я пожелал бы Арчи и его родителям здоровья и счастья», – приводит слова Маркла Daily Mail.

Стоит напомнить, что ранее источник во дворце поделился, что Меган решила дать отцу второй шанс. В случае, если ближайший год он прекратит общение с прессой, она позволит ему увидеть внука.