«Вызов принят!»: Мэрайя Кэри присоединилась к «бутылочному» флешмобу

Мэрайя Кэри пополнила ряды селебрити, которые присоединились к «бутылочному» флешмобу. В Instgram певицы появился ролик, где она продемонстрировала свое умение открывать бутылку без помощи рук.

больше по теме Светлаков неудачно отрепетировал на Незлобине «бутылочный» флешмоб Юмористы записали смешной видеоролик со своим участием.

Стоит отметить изобретательность исполнительницы.

Если мужчины, следуя примеру автора флешбома — модельера спортивной одежды Эрролсона Хью, все как один повторили его трюк с «вертушкой», чтобы сбить пробку, то Кэри пошла другим путем.

На видео артистка в обтягивающем платье делает жест руками а-ля карате, затем подносит руку ко рту в виде рупора и берет высокую ноту — от звука пробка слетает с бутылки и Мэрайя выходит победительницей.

«Вызов принят!» — написала певица в комментарии к видео.

Поклонники звезды по достоинству оценили изобретательность своего кумира. Менее чем за сутки публикация набрала почти 3 миллиона отметок «нравится».

Напомним, что ранее в челлендже приняли участие такие звезды, как Макс Холлоуэй, Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер.

Освоил «искусство сабража» и звезда боевиков Джейсон Стэйтем, которому передал эстафету семикратный обладатель «Грэмми», гитарист Джон Майер.