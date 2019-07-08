«Вызов принят!»: Мэрайя Кэри присоединилась к «бутылочному» флешмобу

Мэрайя Кэри пополнила ряды селебрити, которые присоединились к «бутылочному» флешмобу. В Instgram певицы появился ролик, где она продемонстрировала свое умение открывать бутылку без помощи рук.
Стоит отметить изобретательность исполнительницы.
Если мужчины, следуя примеру автора флешбома — модельера спортивной одежды Эрролсона Хью, все как один повторили его трюк с «вертушкой», чтобы сбить пробку, то Кэри пошла другим путем.
На видео артистка в обтягивающем платье делает жест руками а-ля карате, затем подносит руку ко рту в виде рупора и берет высокую ноту — от звука пробка слетает с бутылки и Мэрайя выходит победительницей.
«Вызов принят!» — написала певица в комментарии к видео.
Поклонники звезды по достоинству оценили изобретательность своего кумира. Менее чем за сутки публикация набрала почти 3 миллиона отметок «нравится».
Напомним, что ранее в челлендже приняли участие такие звезды, как Макс Холлоуэй, Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер.
Освоил «искусство сабража» и звезда боевиков Джейсон Стэйтем, которому передал эстафету семикратный обладатель «Грэмми», гитарист Джон Майер.