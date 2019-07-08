Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью

Певица и актриса много лет считала, что ее вырастила бабушка.

Певица Эдита Пьеха в эфире программы «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым», которая выходит на Первом канале, рассказала, что дочь Илона Броневицкая в юности часто говорила ей, что она для нее суррогатная мать. Как сказала Пьеха, дочь сильно обижалась на мать, потому что та не уделяла ей должного внимания из-за своего напряженного гастрольного графика.

По словам Эдиты Пьехи, после рождения наследницы она не планировала выступать и ездить по стране с гастролями. Однако ей позвонил разгневанный супруг Александр Броневицкий и сказал, чтобы она возвращалась на сцену. Он сказал жене, что в разных городах страны ансамбль «Дружба» освистывают. Все хотят, чтобы Эдита Пьеха снова пела перед публикой.

В итоге Пьеха оставила ребенка на воспитание бабушки и отправилась на гастроли. При этом между концертами она старалась вырваться к ребенку. Впрочем, график был очень напряженным, поэтому к ребенку ей удавалось съездить достаточно редко.

Пьеха поведала, что когда Илона подросла, то заявила матери, что хочет переехать жить к отцу. «Она мне сказала: «А ты кто? Ты моя суррогатная мама. Ты меня родила, а вырастила и всему научила меня бабушка». Впрочем, с годами Эдите Пьехе удалось вернуть расположение дочери. Илона Броневицкая пошла по стопам матери и решила стать певицей.