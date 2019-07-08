Куценко по-своему понял знаменитый челлендж с бутылкой

Гоша Куценко поддался общему увлечению сбиванием крышек с бутылок — так называемому #bottlecapchallange, но понял его по-своему.

больше по теме Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема Российскому юмористу так и не удалось открыть бутылку ударом ноги.

Актер выплюнул крышку, которая точно попала на горлышко и закрутилась.

«Не пытайтесь повторить!) или с первого раза, или на это уйдет вся жизнь», — подписал он ролик.

«Трюк» Куценко среди прочих подписчиков оценили Анна Хилькевич, Любовь Толкалина и боксер Дмитрий Кудряшов, а также Лера Кудрявцева.

«Пересмотрела раз 10, не могу понять, монтаж или ты гений», — написала телеведущая.

Напомним, #bottlecapchallange запустил казахский боец MMA Карен Пашикян. Суть его проста — нужно ударом ноги с разворота открутить крышку на бутылке.

Пашикян опубликовал свой ролик 25 июня и бросил вызов чемпиону мира по тхэквондо Фараби Давлетчину и актеру Джейсону Стэйтему. И тот и другой вызов приняли, а сам #bottlecapchallange стал вирусным.

Из знаменитостей свои силы уже попробовали Конор Макгрегор, Златан Ибрагимович, Райан Рейнольдс, Гарик Харламов. Другие пользователи Сети решили, подобно Куценко, разнообразить #bottlecapchallange — крышку уже сбивали теннисным мячом, вейк-бордом и даже автомобилем.