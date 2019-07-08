Наташа Королева песней отметила праздник Ивана Купала

Наташа Королева поделилась с подписчиками видео, где спела в честь древнего народного праздника Ивана Купала. На голове артистки был роскошный венок из полевых цветок, в тон которому (бело-синему) была и ее кофточка. Настроение у Наташи, судя по записи, было задорно-веселое.

«В моем детстве самый любимый славянский праздник Ивана Купала! Ох, как я в деревне Летки под Киевом у бабушки прыгала через костры, плела венки, и загадывала сокровенные желания ночью на речке! И шо вы думаете? Все желания исполнились!», — призналась певица в Инстаграме.

Поклонники таланта Наташи Королевой с удовольствием прокомментировали увиденное. «Натаха огонь», «Смотрю, и улыбка до ушей! До чего же энергетика светлая, позитивная», «Ух ты! Как вы становитесь похожи на свою маму!», «Безумно позитивная, очень классная, естественная, без понтов, как у некоторых, хотя популярности и таланта побольше чем у многих. Огромного счастья тебе Наташа!», «Гарна дивчина», «Наталья, вы молодец! Я тоже всю жизнь живу в городе, но люблю деревню, ее природу ее традиции!».

Напомним, народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, Иван Купала отмечается 7 июля (по старому стилю 24 июня).