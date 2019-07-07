Мария Погребняк предстала в одном нижнем белье в новой фотосессии

Мария Погребняк — счастливая жена футболиста Павла Погребняка и мама троих сыновей. Многие поклонники с трудом могут поверить, что она — многодетная мать, когда смотрят на снимки Марии в обтягивающих платьях или бикини.

Однако в этот раз супруга российского футболиста решила удивить подписчиков в Instagram еще больше и опубликовала несколько кадров из весьма откровенной фотосессии, где она предстала в одном полупрозрачном боди и легком шелковом халате.

«Девочки, как вам мое новое боди? Огонь? Хочу его надеть под классический пиджак или может вы посоветуете крутой лук с ним? Жду ваших вариантов», — подписала снимок Мария.

В комментариях подписчики предложили супруге Павла Погребняка несколько образов с этим элементом одежды, а также отметили, что девушка выглядит на фото просто сногсшибательно.

На днях Мария Погребняк сообщила, что до середины июля садится на диету. Из своего рациона она уберет все сладкое, мучное, особенно хлеб. Погребняк отметила, что эта диета способствует похудению, улучшению цвета лица и структуры кожи.