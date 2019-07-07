Боня решила нарастить мышцы после обвинений в худобе

Виктории Боне в ноябре этого года исполнится 40 лет, однако многие поклонники отмечают, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» выглядит как минимум на 10 лет моложе. Телеведущая не скрывает, что старается правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Однако совсем недавно подписчики начали упрекать Боню за чрезмерную худобу. По словам многих пользователей, Виктории срочно необходимо поправиться.

Она не стала скрывать, что излишняя худоба действительно ее смущает. Но телеведущая решила не сидеть сложа руки и заняться своим телом.

На своей странице в Instagram Боня опубликовала видео из спортзала и сообщила, что она активно ходит на тренировки уже две недели.

«А я уже вижу результат! Всего две недели тренировок!! Девочки, видно результат? Что я поправилась!», — подписала ролик Виктория. На кадрах действительно можно увидеть, что Боня нарастила мышцы в области бедер.

Тем временем, в комментариях многие подписчицы сделали комплимент Виктории, написав, что она в отличной форме. Некоторые также отметили, что хотели бы выглядеть, как телеведущая.