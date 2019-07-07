18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда

Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США. Совсем недавно мама прилетала к ней на выпускной в школе и даже расплакалась, как признавалась сама певица.

Дети растут так быстро. Соня не только окончила школу, но и теперь публично признала, что ее сердце несвободно. 18-летняя девушка встречается с молодым человеком по имени Мэтт. На своей странице в соцсети Instagram Киперман впервые опубликовала совместный романтический снимок с бойфрендом. Кадр был сделан профессиональным фотографом.

О молодом человеке дочери Веры Брежневой известно немного. Судя по его странице в Instagram, он живет в США, но много путешествует по миру, а также занимается музыкой.

больше по теме 18-летняя дочь Брежневой предстала перед поклонниками в ультракоротком мини Соня Киперман растет копией красавицы-мамы.

Напомним, ранее Вера Брежнева признавалась, что не против стать бабушкой в 40 лет. Первого ребенка певица родила в 19 лет, поэтому она не считает правильным учить свою дочь тому, когда ей стоит обзаводиться семьей. При этом Брежнева считает, что Соня пока не готова заводить детей, а хочет погулять и «покайфовать».