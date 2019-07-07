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Познер заявил о выходе из состава жюри премии «ТЭФИ»

Об этом ведущий Первого канала накануне написал на своем сайте.

Познер заявил о выходе из состава жюри премии «ТЭФИ»
Журналист Владимир Познер Фото: globallookpress.com

В воскресенье, 7 июля, журналист Владимир Познер заявил, что собирается покинуть жюри Комитета индустриальных телевизионных премий. Его представители выбирают обладателей ТЭФИ. Об этом автор программы на Первом канале написал на своем сайте.

— Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он, безусловно, обладал, — объяснил свое решение Владимир Познер.

Премия «ТЭФИ» берет свое начало еще в 1994 году. Тогда ее учредителем был фонд «Академия Российского телевидения». Через 20 лет ситуация изменилась и эти обязанности перешли Комитету индустриальных телевизионных премий.

Спустя четыре года произошли еще одни изменения – в 2018-м перешли на новую систему голосования. Она предполагает появление расширенного состава жюри, в котором есть и независимые эксперты.

Что касается самого Познера, то для него 2019-й имеет особое значение. В апреле известный журналист отметил юбилей – ему исполнилось 85 лет. В канун праздника Владимир Владимирович признался, что даже не рассчитывал дожить до такого возраста.

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Владимир ПознерПервый каналПрограмма "Познер"ТЭФИ

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Познер заявил о выходе из состава жюри премии «ТЭФИ»
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