НОВОСТИ

Эмма Малинина рассказала о своем отношении к хейтерам

Супруга российского певца решила стать видеоблогером и делиться с подписчиками советами и мыслями.

Эмма Малинина рассказала о своем отношении к хейтерам
Эмма Малинина / Global look press

Эмма Малинина — состоявшаяся в своей профессии женщина, счастливая жена и мать четверых детей. За жизнью супруги Александра Малинина в Instagram следят почти 64 тысячи подписчиков. Однако Эмма, как и любая знаменитость, сталкивается не только с позитивными комментариями, но и с негативными.

57-летняя Малинина опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором сообщила о том, что она начинает вести новую рубрику. В ней жена российского певца в формате видео будет рассказывать о красоте и здоровье, а также делиться своими мыслями и отвечать на вопросы.

Первой темой стало отношение женщины к положительным и негативным комментариям. Своих подписчиков Малинина, по ее словам, очень ценит и любит и всегда прислушивается к добрым советам. А что касается хейтеров, то, если они начинают писать оскорбления или лезть с упреками и ненужными рекомендациями, то таких интернет-пользователей Эмма Валентиновна отправляет в бан.

Напомним, ранее Эмма Малинина объяснила, почему они с супругом решили отправить детей за границу, в Германию. Там, по их мнению, Фрол и Устинья будут ограждены от чрезмерного внимания общественности к их персонам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

блогеркритика в соцсетяххейтерыЭмма Малинина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эмма Малинина рассказала о своем отношении к хейтерам
Интересно?
Поделись с друзьями: