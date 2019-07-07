Эмма Малинина рассказала о своем отношении к хейтерам

Эмма Малинина — состоявшаяся в своей профессии женщина, счастливая жена и мать четверых детей. За жизнью супруги Александра Малинина в Instagram следят почти 64 тысячи подписчиков. Однако Эмма, как и любая знаменитость, сталкивается не только с позитивными комментариями, но и с негативными.

57-летняя Малинина опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором сообщила о том, что она начинает вести новую рубрику. В ней жена российского певца в формате видео будет рассказывать о красоте и здоровье, а также делиться своими мыслями и отвечать на вопросы.

Первой темой стало отношение женщины к положительным и негативным комментариям. Своих подписчиков Малинина, по ее словам, очень ценит и любит и всегда прислушивается к добрым советам. А что касается хейтеров, то, если они начинают писать оскорбления или лезть с упреками и ненужными рекомендациями, то таких интернет-пользователей Эмма Валентиновна отправляет в бан.

больше по теме Устинья Малинина появилась на публике в элегантном платье от Chanel 18-летняя дочь российского музыканта продемонстрировала утонченное чувство стиля.

Напомним, ранее Эмма Малинина объяснила, почему они с супругом решили отправить детей за границу, в Германию. Там, по их мнению, Фрол и Устинья будут ограждены от чрезмерного внимания общественности к их персонам.