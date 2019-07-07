НОВОСТИ

Страсть к путешествиям: Семенович сменила три страны за неделю

После Италии и Греции певица отправилась в Израиль.

Страсть к путешествиям: Семенович сменила три страны за неделю
Анна Семенович / Global look press

Анна Семенович — не только успешная и востребованная певица и телеведущая, но и большая любительница путешествовать. Артистка немало удивила своих подписчиков, когда опубликовала фото из Иерусалима. Ведь только накануне 39-летняя певица отдыхала на греческом острове Миконос и делилась живописными снимками с пляжа. А за несколько дней до этого Анна наслаждалась отпуском в Италии.

На своей странице в Instagram Семенович призналась, что научилась собирать чемодан за 15 минут, и в том, чтобы побывать за неделю в трех-четырех городах для нее нет никакой проблемы.

«Я могу за неделю побывать в трёх- четырёх разных городах. Я научилась за 15 минут полностью собирать чемодан, кочевать по Миру и наслаждаться дорогой. Меня многие спрашивают, как я так могу жить, а я если честно, не понимаю как по-другому», — отметила певица.

Семенович добавила, что она много работает, поэтому ей просто необходимо «перезарядиться». А что касается Иерусалима, то в этом городе Анна сразу же отправилась к Стене плача и загадала желание, какое — певица раскрывать не стала.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СеменовичАнна Семенович фотоИзраильпутешествие

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Страсть к путешествиям: Семенович сменила три страны за неделю
Интересно?
Поделись с друзьями: