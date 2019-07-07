Страсть к путешествиям: Семенович сменила три страны за неделю

Анна Семенович — не только успешная и востребованная певица и телеведущая, но и большая любительница путешествовать. Артистка немало удивила своих подписчиков, когда опубликовала фото из Иерусалима. Ведь только накануне 39-летняя певица отдыхала на греческом острове Миконос и делилась живописными снимками с пляжа. А за несколько дней до этого Анна наслаждалась отпуском в Италии.

На своей странице в Instagram Семенович призналась, что научилась собирать чемодан за 15 минут, и в том, чтобы побывать за неделю в трех-четырех городах для нее нет никакой проблемы.

«Я могу за неделю побывать в трёх- четырёх разных городах. Я научилась за 15 минут полностью собирать чемодан, кочевать по Миру и наслаждаться дорогой. Меня многие спрашивают, как я так могу жить, а я если честно, не понимаю как по-другому», — отметила певица.

Семенович добавила, что она много работает, поэтому ей просто необходимо «перезарядиться». А что касается Иерусалима, то в этом городе Анна сразу же отправилась к Стене плача и загадала желание, какое — певица раскрывать не стала.