Гагарина выбрала для отпуска трендовый купальник с высокой талией

После короткого отпуска в Париже, который Полина Гагарина совместила с работой, певица отправилась на отдых в Грецию. По приезде 32-летняя артистка сразу начала публиковать живописные фотографии с острова Крит.
На новом снимке Гагарина предстала перед подписчиками в одном бикини на фоне бассейна и синего моря. Выбор певицы остановился на раздельном купальнике оранжевого цвета с трендовый в этом сезоне завышенной талией.
«Пляжный «фэшон», — с иронией подписала фото в Instagram Полина.
Большинство подписчиков оценили не только купальник и фигуру Гагариной, но и ее отменное чувство юмора.
«А мне прямо очень нравится фото, купальник и ваше чувство юмора», «Полина вы чудесная!!! И фигура класс, все натурально!», «Ну очень красивый купальник», «Фигура отпад», — отметили поклонники в комментариях.
Напомним, что купальник с высокой талией — это настоящий тренд этого сезона. Ранее в бикини такого дизайна красовалась у себя в Instagram ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.