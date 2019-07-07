«Головной убор государства»: Буш-старший поставил Елизавету II в комичное положение

Королева Великобритании посетила США в 1991 году. Во время приветственной речи глав государств произошла неловкая ситуация.

В мае 1991 года королева в сопровождении своего мужа принца Филиппа прибыла в Белый дом для приветственной церемонии. 41-й президент США, покойный Джордж Буш-старший, первым взошел на трибуну, чтобы выступить с речью.

После него туда поднялась Елизавета II. Однако случилось так, что лидер США не удосужился опустить микрофон пониже. В результате лицо королевы оказалось полностью закрыто и публике была видна только ее фиолетовая с белым шляпка, что создало комичный эффект.

Остроумные журналисты тут же назвали королеву не «главой государства» — «head of state», а «головным убором государства» — «hat of state», сыграв на схожести звучания двух слов.

Впрочем, королеву подобным смутить сложно. Обсуждая инцидент с принцем Филиппом и пресс-секретарями, она спокойно сказала, что не задумывалась об этом. «Он [президент Буш] действительно огромный. Он и правда очень высокий», — заметила она.

Впрочем, через несколько дней Ее Величество обратила ситуацию в свою пользу во время выступления в Конгрессе США: «Надеюсь, что сегодня вы можете видеть меня со своих мест». Начало речи королевы было встречено смехом и аплодисментами конгрессменов.

Что касается президента Буша, то он принес свои извинения за инцидент и признался, что чувствовал себя не в своей тарелке, пишет Express.