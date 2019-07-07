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«Растем вширь»: беременная Решетова продемонстрировала фигуру

Пара продолжает скрывать пол будущего малыша.

«Растем вширь»: беременная Решетова продемонстрировала фигуру
Анастасия Решетова Фото: .globallookpress.com

Уже этой осенью у рэпера Тимати родится второй ребенок. Малыша под сердцем носит его возлюбленная, 23-летняя модель Анастасия Решетова. Недавно девушка вернулась в столицу после отпуска и решила показать, как изменилась ее фигура за пару недель. Снимок будущая мама опубликовала в своем блоге в режиме stories.

На фото видно, что живот модели сильно увеличился. Его размер особенно подчеркивает облегающей наряд возлюбленной рэпера. Публикацию она прокомментировала забавной фразой «Растем. Вширь особенно».

Беременная Анастасия Решетова. Фото
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

Несмотря на поздний срок, Решетова продолжает скрывать пол ребенка. После бесконечных вопросов Анастасия попросила поклонников быть терпеливее и дождаться нужного момента.

Говоря о будущем малыше, влюбленные только сказали, где Решетова собирается рожать. Девушка выбрала одну из столичных клиник. При этом первый ребенок Тимати от модели Алены Шишковой появился на свет возле океана – в Доминиканской Республике.

Напомним, ранее сообщалось, что за роды Решетовой рэп-исполнитель заплатит около миллиона рублей.

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Алена Шишкова и ТиматиАлиса ЮнусоваАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьТимати

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«Растем вширь»: беременная Решетова продемонстрировала фигуру
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