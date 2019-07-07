Успенская поздравила брата с днем рождения и поделилась архивным кадром

Любовь Успенская не раз заявляла о том, что семья — это главное в ее жизни. В очередной раз 65-летняя певица доказала это, опубликовав архивный снимок с братом Ефимом и тепло поздравив его с днем рождения. Судя по всему, фотография была сделана в 90-е годы. На снимке Ефим держит на руках свою сестру.

«Что для вас самое главное в жизни? Для большинства, готова поспорить, как и для меня — семья. На фото — мой дорогой и любимый брат @fimulkin, мой именинник! Честный, добрый, который всегда придёт на помощь и поддержит. Настоящий БРАТ! Я тебя люблю и желаю тебе всего самого наилучшего, пусть в твоей жизни будет как можно больше счастливых дней, улыбок, побед и радостей!», — подписала архивный кадр в Instagram звезда российского шансона.

Поклонники Успенской присоединились к поздравлениям брата артистки, а среди комментаторов оказалась и Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

«Фима!!!! Обожаем! Счастья, здоровья и всех благ», — написала певица.

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Напомним, что совсем недавно Любовь Успенская всерьез задумалась о расширении своей семьи. Так, 65-летняя артистка, воспитывающая дочку, задумалась об услугах суррогатной матери. Звезда российского шансона заявила, что хочет иметь еще одного ребенка.