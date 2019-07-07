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Крис Хемсворт заявил, что знает каково быть беременным

Актер рассказал о новом имидже Тора в фильме «Мстители: Финал».

Крис Хемсворт заявил, что знает каково быть беременным
Крис Хемсворт рассказал о преображении Тора. Кадр из фильма "Мстители: Финал" (2019)

Крис Хемсоворт заявил, что знает, что чувствуют беременные. Актер несказанно удивил фанатов после того, как появился в новом имидже в фильме «Мстители: Финал».

Его супергерой-громовержец неожиданно превратился в «Толстого Тора», или, как его официально назвали в блокбастере — «Брат Тор».

25-летний Хемсворт рассказал о своих впечатлениях, когда ему пришлось надеть на себя костюм потолстевшего персонажа: «Это был очень странный съемочный день. Костюм весил порядка 40 килограммов и был очень тяжелым».

«Это своего рода протезный костюм из силикона с молнией на спине. Ко мне все время подходили люди и гладили мой живот. Теперь я знаю, что чувствовала моя жена, когда была беременной!», — продолжил он.

«На моих запястьях и лодыжках висели гири, чтобы я двигался по-другому, но мне нравилась подобная трансформация и та свобода, которая позволяла мне делать со своим персонажем все, что угодно», — признался Крис.

«С учетом того, что мне приходилось играть его снова и снова, ты оказываешься запертым в неких рамочках. А этот костюм позволил полностью сломать стереотип и выйти за привычные границы», — цитирует актера The Australian Daily Telegraph.

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беременностьКрис ХемсвортМстители: Финалфильм "Мстители. Финал"

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Крис Хемсворт заявил, что знает каково быть беременным
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