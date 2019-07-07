Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом

Григорий Лепс споет с американским актером и продюсером Стивеном Сигалом. Совместная композиция будет записана в рамках подготовки к фестивалю «Жара». Об этом Лепс рассказал в Instagram.

«Идет запись произведений на фестиваль «Жара» с другом Стивеном Сигалом», – рассказал Лепс в соцсети.

Музыкант не уточнил подробности, поэтому поклонникам остается только гадать, будет ли это новая песня или кавер на одну из композиций из репертуара Лепса.

«Уровень крутости фотографии зашкаливает»; «Вау, две легенды»; «Настоящий американский Гришин друг», – прокомментировали снимок подписчики.

Другие фолловеры заметили, что Лепс позировал для снимка в толстовке с надписью «Арбенина team». Некоторые поклонники предположили, что рок-исполнительница одолжила Лепсу свою одежду.

Напомним, в 2018 году со Стивеном Сигалом спел один из основателей фестиваля «Жара» Эмин Агаларов. По его словам, Стивен Сигал любит блюз и знает о нем практически все. Итогом сотрудничества артистов стала записанная кавер-версия композиции «Boogie man».