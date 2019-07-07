Собчак показала кадр из стильной фотосессии в костюме мятного цвета

Помимо любви к журналистским расследованиям и интервью, Ксения Собчак с юных лет была большой поклонницей моды. На своей странице в соцсети Instagram бывшая ведущая «Дома-2» делится не только новостями из своей жизни, анонсами различных проектов и интервью, снимками своего сына Платона, но и модными образами.

В этот раз Собчак предстала перед поклонниками в наряде от Alberta Ferretti: кружевной блузке мятного цвета и джинсах с завышенной талией. Образ журналистки дополнили белые босоножки от Barbara Bui.

Фотографии своего нового наряда телеведущая разместила у себя на личной странице в Instagram.

Мнения подписчиков о мятном костюме Ксении Собчак в этот раз разделились. Кому-то нежный образ ведущей понравился, а кто-то посчитал, что вещи по-отдельности смотрятся хорошо, но вместе не сочетаются.

«Очень красивая и нежная», «Очень стильно», «Цвет хорош, остальное не в кассу, не по возрасту», «Все супер, но хочется обувь сюда другую или блузу», «А что с брюками, не поняла?», «Цвет красивый, но завернутые джинсы и бесформенная блуза как-то… странно что ли», «Что-то в этом наряде тяжёлое, хотя ткань невесомая.. Обувь сделала образ армянский красавицы. Повязка на голову и модные кроссы, тогда можно гулять идти уже смело» — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ксению Собчак раскритиковали в Сети за большое количество ошибок в ее постах в Instagram. По мнению многих, журналистка, как себя называет Собчак, должна следить за грамматикой и пунктуацией.