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Тодоренко засняла на камеру прыжок Топалова в бассейн

Избранник телеведущей предпочитает активный отдых на свежем воздухе.

Тодоренко засняла на камеру прыжок Топалова в бассейн
Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым (Фото: Instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов и Регина Тодоренко, спустя семь месяцев после рождения первенца — сына Михаила, организовали свадебное торжество. Примечательно, что молодые люди расписались в загсе еще в октябре. Однако отложили церемонию до более подходящего момента. Дело в том, что телеведущая готовилась к родам. На тот момент она находилась на последних месяцах беременности. Все свободное время Регина посвящала съемкам своего проекта и заботам, связанным с подготовкой к рождению малыша.

На праздничной вечеринке для своей невесты Влад Топалов исполнил песню. Позже Тодоренко признавалась, что едва смогла справиться с волнением, ощутив себя в новом статусе — невесты. После торжества молодожены решили устроить себе небольшие каникулы.

На личной страничке в Instagram супруга музыканта уже делилась фотоотчетом и видеороликами, похвалив мужа за то, что даже на отдыхе он не пропускает ежедневных тренировок на свежем воздухе. Также Регине удалось заснять на камеру прыжок Влада в бассейн. За кадром слышен ли голос Тодоренко.

«Обычно такие истории начинаются со слов: «Смотри, как я умею!». И заканчиваются в больнице, подурачились и хватит», — не без иронии подметил Топалов.

В недавнем интервью возлюбленная музыканта призналась, что считает своего мужа идеальным отцом. Влад сам встает ночью к колыбельке и укачивает сына в кроватке. Кроме того, певец меняет малышу мокрые пеленки, позволяя Регине немного отоспаться.

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Влад Топаловзвездные детиРегина Тодоренко

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Тодоренко засняла на камеру прыжок Топалова в бассейн
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