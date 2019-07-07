Николаев и Проскурякова впервые стали ведущими на Первом канале

Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова впервые вышли на сцену в качестве ведущих. Супруги провели концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Транслировать концерт будет Первый канал.

«Сегодня в 18:30 на Первом канале состоится наш с Игорем Николаевым дебют в качестве ведущих, нам выпала огромная честь вести концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности! Конечно, мы очень волновались…я думаю, что это будет заметно, но вы уж не судите нас слишком строго, мы старались!», – написала Юлия в соцсети.

Пост знаменитость сопроводила совместным снимком со своим звездным супругом. Для этого мероприятия Юлия сменила прическу – супруга Игоря Николаева рассталась с длинными волосами и сделала модное каре. В новом образе Юлия Проскурякова стала выглядеть значительно моложе и свежее.

Ранее Юлия Проскурякова высказалась о сериале «Чернобыль», снятый компанией НВО. По мнению певицы и актрисы, режиссерам фильма удалось максимально точно передать советский быт и ужас, который испытали советские граждане после катастрофы на атомной станции.