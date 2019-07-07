«Операция единорог»: раскрыт план действий на случай смерти Елизаветы II в Шотландии

В случае кончины монарха работа шотландского парламента будет поставлена на паузу ради организации похорон, имеющих мировое значение.

Источник из королевской резиденции в Шотландии дворца Холируд рассказал, что смерть королевы привлечет к северной границе Великобритании сотни тысяч людей со всего мира.

Чтобы справиться с потоком желающих попрощаться с монархом, план организации похорон был разработан еще в далеких 1960-х.

Он получил название «Операция лондонский мост». Репетиции смерти Ее Величества проводятся три раза в год с привлечением членов правительства, полиции и прессы.

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Теперь же стало известно, что подобная схема действий «на случай атомной войны» разработана и в Шотландии. Об этом сообщили персоналу дворца Холируд члены ведущей группы шотландского парламента во время встречи, которая прошла в июне.

Стратегия получила название «Операция единорог». Этот план будет введен в действие, если королева скончается во время своего прибывания в Шотландии.

Елизавета II в общей сложности проводит в Балморале три месяца в году. В случае, если она умрет, парламент Шотландии, дворец Холируд и собор Сент-Джайлса в Эдинбурге станут объектом повышенного внимания прессы и публики.

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Если королевы не станет во время заседания парламента, то все слушания будут временно приостановлены, а похороны состоятся примерно через десять дней после ее кончины.

Самой сложной задачей для парламента станет справиться с потоком желающих оставить запись в книге соболезнований дворца Холируд.

Если Елизавета II действительно умрет в Шотландии, то ее тело будет покоиться во дворце, а гроб установлен в соборе. После ее отправят на королевском поезде обратно в Лондон.

«Существование планов на случай смены монарха является делом публичного характера», — цитирует представителя шотландского парламента Express.