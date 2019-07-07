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Рудова пять дней подряд праздновала свой день рождения

Звезда отметила свое 36-летие с друзьями в Нью-Йорке.

Рудова пять дней подряд праздновала свой день рождения
Наталье Рудовой исполнилось 36 лет. Фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова необычно отпраздновала своей день рождения. Актрисе исполнилось 36 лет. В честь этого события звезда вместе с друзьями улетела в Нью-Йорк, где компания отмечала праздничную дату пять дней подряд. Об этом Наталья Рудова рассказала в профиле Instagram. Актриса опубликовала серию снимков с мероприятия, сообщив, что столь длительный праздник становится уже традицией. Звезда назвала торжество невероятным событием.

«Это было очень трогательно! У меня самые лучшие друзья! Спасибо всем! Кажется, у меня появилась традиция отмечать пять дней подряд! В каждом заведении!», – написала актриса в микроблоге.

Ранее звезда призналась, что ее страница в соцсети – всего лишь набор красивых картинок, а не личный дневник. Наталья Рудова заявила, что не готова рассказывать об интимных подробностях незнакомым людям.

О личной жизни звезды почти ничего известно. Иногда актриса будоражит поклонников снимками с мужчинами, которым закрывает лицо. Так, на последнем таком фото, несмотря на то, что снимок был сделан со спины, подписчики опознали «таинственного» поклонника. По мнению фолловеров, Рудова провела отпуск в Турции вместе со светским фотографом Даниилом Величко.

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день рождениязвездный отдыхНаталья Рудова

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Рудова пять дней подряд праздновала свой день рождения
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