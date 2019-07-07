Наталья Подольская забыла об одежде и макияже на отдыхе

Наталья Подольская после трудовых будней наслаждается заслуженным отдыхом в Испании. Некоторое время назад 37-летняя певица сообщила о желании сделать паузу в соцсетях, но через неделю снова вернулась к публикации фотографий.

Так, накануне Подольская поразмышляла о людской доброте и поделилась снимком, на котором она предстала с минимумом косметики на лице.

Судя по всему, артистка на отдыхе решила полностью расслабиться и забыла не только о макияже, но и об одежде. На новом фото в соцсети Instagram супруга Владимира Преснякова позирует на яхте в Испании на фоне скал, а на самой певице надета лишь одна футболка. Таким образом, поклонники снова смогли оценить бесконечные ноги любимой артистки. Также во время отдыха на яхте Подольская решила отказаться от косметики.

«Ножки как у молодой лани! Красотка!», «Ножки бесконечные», «Твои длинные красивые ноги смотрятся на фоне огромной скалы», «И божественные ножки Натали», «Ноги от ушей», «Ножки прелесть», — отметили подписчики в комментариях.

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Некоторые подписчики также решили, что певица находится в положении, однако сама Наталья не стало комментировать эти догадки.