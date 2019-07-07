«Алкоголичка» Реввы удвоила количество просмотров за сутки

Новый ролик комика и актрера появился в Сети всего два дня назад.

Александр Ревва, которого поклонники привыкли видеть на сцене как юмориста, все большего успеха добивается на музыкальном поприще под псевдонимом Артур Пирожков. Его клипы «Чика» и «Зацепила» даже спустя месяцы после выхода остаются популярными в Интернет-пространстве.

Недавно этому тандему составил компанию новый ролик на песню «Алкоголичка». Уже в первые сутки на видеохостинге его посмотрели более четырех миллионов раз. Спустя день ролик продолжает бить рекорды – цифра увеличилась в два раза.

Меньше суток назад в Интернете зафиксировали еще один рекорд. Только на этот раз на иной площадке – в Instagram. Речь идет об официальном аккаунте королевской пары – принца Гарри и Меган Маркл. В прошедшую субботу для родителей произошло важное событие – крестины их первенца Арчи.

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Снимки спустя некоторое время после церемонии появились в официальном аккаунте супругов. Только за 20 часов серия королевских фото собрала почти 2,4 миллиона лайков. При этом другие снимки Меган Маркл и принца Гарри обычно получают не более 500 тысяч позитивных отметок.