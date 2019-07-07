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Нюша отдала предпочтение пастельной палитре при выборе бикини

Спустя восемь месяцев после родов, исполнительница продемонстрировала фигуру в купальнике.

Нюша отдала предпочтение пастельной палитре при выборе бикини
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

Певица Нюша в Stories опубликовала свежие кадры в купальнике. Для импровизированной фотосессии знаменитость подобрала бикини бежевого оттенка, отдав предпочтение пастельной гамме. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, со ссылкой на имиджмейкера Геннадия Горбачева, в весенне-летнем сезоне наряду с коралловым и лиловым цветом, популярностью будут пользоваться пудровые оттенки нежной тоновой палитры.

При этом брюнетка со смуглой кожей эксперт в области моды посоветовал обратить внимание на бежевую гамму, а светловолосым девушкам больше подойдут холодные оттенки и розовая палитра.

Певица Нюша
Нюша примерила бежевый купальник (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

Примечательно, что спустя восемь месяцев после родов, Нюша решилась на фотосессию в купальнике, наглядно продемонстрировав плоды своего похудения. Ранее певица утверждала, что ей пришлось сесть на диету, огранив свой привычный рацион. Так, исполнительница отказалась от сахара, заменив его натуральным медом и некоторых молочных изделий. Избавиться от набранного за время беременности веса Нюше помогли также физические нагрузки. Кроме того, как кормящей маме певице приходилось тщательно следить за питанием.

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Нюша отдала предпочтение пастельной палитре при выборе бикини
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