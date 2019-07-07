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Тереза Мэй стоически переночевала на кушетке на саммите в Брюсселе

Премьер-министр была вынуждена остаться в здании Совета, так как у нее не было времени вернуться в посольство Великобритании.

Тереза Мэй стоически переночевала на кушетке на саммите в Брюсселе
Терезе Мэй пришлось спать в коридоре брюссельского здания Советов. Фото: Global Look Press

Терезе Мэй пришлось довольствоваться кушеткой в здании Совета Брюсселя. Из-за затянувшегося саммита у нее не было времени, чтобы вернуться в посольство Великобритании.

Для 62-летней главы консерваторов это заседание стало последним, на котором она присутствовала в качестве премьер-министра.

Из-за затянувшейся конференции ей пришлось ночевать на диване. Это также означало, что она была вынуждена пропустить ЛГБТИ-вечеринку, на которой должна была присутствовать.

«Это явно не была ночевка мечты. Саммит чрезвычайно затянулся, никто никак не мог прийти к согласию и подписать бумаги. Тереза решила работать всю ночь», — рассказал источник.

«За дверью одной из переговорных комнат оказалась кушетка и Тереза храбро устроилась там вздремнуть на часок», — продолжил он.

«Она поспала там около часа под охраной сотрудников службы безопасности. Кроме как стоической, ее не назовешь», — выразил инсайдер свое восхищение.

По словам сведущих людей, несмотря на то, что у Терезы Мэй диабет первого типа, она может круглосуточно работать.

Стоит отметить, что многие коллеги политика по Даунинг-стрит, 10 ту ночь тоже провели на кушетках или спали прямо за столом.

«Премьер на смогла вернуться в посольство, так как переговоры затянулись до 10 или 11 утра следующего дня», — пояснил источник.

«Не знаю, как долго ей удалось вздремнуть, но сон явно был кратким. Тем не менее, она была в лучшей форме, чем остальные из нас за завтраком», — цитирует очевидца Express.

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Тереза Мэй стоически переночевала на кушетке на саммите в Брюсселе
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