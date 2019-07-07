Бузова дала совет «не способным» на любовь мужчинам

На личной страничке в Instagram ведущая «Дома-2» Ольга Бузова порассуждала об отношениях между полами. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова дала совет скупым на чувства мужчинам. По мнению певицы, представительницы слабого пола нуждаются в ответной любви и поддержке, а если их спутники жизни проявляют лишь черствость — подобный союз вряд ли будет счастливым.

«Если вы не способны любить женщину — отпустите ее и дайте ей возможность найти того человека, который даст ей то, чего не смогли дать вы», — подметила Бузова, искренне пожалев девушек, которым довелось столкнуться с мужским эгоизмом.

больше по теме Полина Гагарина отправилась в тренажерный зал вместе с мужем Певица не только следит за рационом всей семьи, но заботиться о физической форме возлюбленного.

Телеведущая уверена: своим пренебрежением и отсутствием внимания мужчины «убивают» в своих избранницах все те качества, которыми их наделила природа, лишая девушек чувства достоинства, принижая самооценку, избавляя от женственности, нежности. Таким образом, женщины забывают о самом главном — праве на счастье.

«Женщины отдаются полностью и они не так требовательны, как считают многие. Особенно козероги… В любви мы отдаем гораздо больше, чем желаем получить и все, чего нам хочется — это видеть человека, который ценит нас, мужчину, способного стать для нас опорой», — добавила певица.

Напомним, что после расставания с Ольгой Бузовой ее экс-возлюбленный Дмитрий Тарасов женился на модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Пара воспитывает общую дочь Милану.