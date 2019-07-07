Хлебникова назвала свой главный страх

По словам певицы, больше всего у нее болит душа за ее семью, особенно, за дочь.

Состояние звезды 90-х Марины Хлебниковой уже не первый месяц обсуждает общественность. Некоторые коллеги певицы говорили, что исполнительница борется с зависимостью от спиртного. Якобы отсюда изможденный вид и нездоровый цвет лица. Однако сама Хлебникова подобные домыслы опровергает.

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Исполнительница признает, что в ее жизни сейчас далеко не все гладко. В минувшем году она потеряла первого мужа. Гитарист Антон Логинов добровольно ушел из жизни, оставив записку. В ней он признался, что именно Хлебникова была его единственной любовью. Эта трагедия сильно подкосила певицу. Сначала Марина угодила в больницу, а затем начала терять вес.

Сейчас Хлебникова старается вернуть былую форму, дает концерты и продумывает, как реализовать свои творческие планы. Несмотря на то, что жизнь звезды 90-х понемногу налаживается, ее сильно беспокоит одна вещь. В проекте «Страхи» она призналась, что сильно переживает за свою семью, в частности, за дочь Доминику.

Наследница живет в Англии, где получает образование. После отъезда Доминики за границу Хлебникова стала намного чаще переживать за нее. Конечно, 53-летняя артистка старается постоянно общаться с ней, но встречи телефонными разговорами не заменишь.

«Лучший способ — быть рядом с ней, чтобы успокоить и утешить. Чем больше времени мы вместе, тем лучше я понимаю, что такое быть семьей», — полагает исполнительница.

Добавим, не меньше Хлебникова переживает и за родителей. Со временем она пересмотрела свое отношение к семье и сейчас старается отдавать близким все больше времени.