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Принц Гарри готов отдать за сына жизнь

Герцог Сассекский заявил, что не допустит, чтобы Арчи «жил как в аквариуме».

Принц Гарри готов отдать за сына жизнь
Принц Гарри не хочет, чтобы сын "жил как в аквариуме". Фото: Global Look Press

Принц Гарри заявил, что будет защищать своего сына. Он подчеркнул, что не допустит, чтобы у Арчи была жизнь, «как в аквариуме». Именно с этим столкнулся он сам и его брат принц Уильям после смерти принцессы Дианы.

Желание Гарри провести закрытые крестины сына вызвали бурю критики. Герцогу Сассекскому указали, что следует играть по правилам, а если же он хочет вести частную жизнь, то тогда ему следует не тратить деньги из казны на свои капризы.

Однако дворцовый инсайдер оправдывает подобное решение внука королевы, так как всю свою жизнь тому приходилось жить под прицелом камер и это давление стало еще большим после смерти Дианы.

«Гарри и Уильям испытали невыносимое горе. Но им пришлось скорбеть на глазах у всех, перед объективами. Он тогда был всего лишь ребенком и он ненавидел это», — пояснил источник, добавив, что Гарри ни за что не позволит сыну пройти через это.

«Он готов отдать жизнь, чтобы защитить Арчи. Гарри знал, что получит по шее за то, что не позовет журналистов на крестины, но для него сын — важнее всего и любой отец поступил бы также», — уверен собеседник издания Express.

«Всем тем, кто нападает на него, следует отступить и подумать, чтобы сделали они, будь на его месте и это был их ребенок», — добавил он.

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Принц Гарри готов отдать за сына жизнь
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