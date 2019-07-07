Полина Гагарина отправилась в тренажерный зал вместе с мужем

Певица не только следит за рационом всей семьи, но заботиться о физической форме возлюбленного.

Певица Полина Гагарина после рождения первенца — сына Андрея, которому в октябре исполнится двенадцать лет — пересмотрела свое питание и образ жизни. По словам певицы, у нее всегда был так называемый «младенческий жирок» и пухлые щечки. Однако сама исполнительница никогда не комплексовала по этому поводу. Только став мамой, артистка захотела избавиться от ненавистных килограммов.

В одном из интервью Полина вспомнила, как впервые после родов посмотрела на себя в зеркале и решила сесть на диету. Тогда Гагариной хотелось «заклеить себе рот». Но вместо этого исполнительница смогла отказаться от вредной пищи. В графике Полины появился отдельный пункт — певица не забывает о тренировках даже на отдыхе.

К слову, на тренировки в спортзал певица старается ходить вместе с супругом — фотографом Дмитрием Исхаковым. Таким образом, артистка тщательно следит не только за питанием всей семьи, но и заботиться о физической форме возлюбленного. Несмотря на плотный гастрольный и концертный график, певица находит время и на детей, и на себя. Несколько лишних свободных минут в компании мужа Полине удается провести в зале с беговыми дорожками.

Примечательно, что актриса Екатерина Климова предпочитает тренироваться в компании 17-летней дочери Елизаветы. При этом экс-супруга Гелы Месхи считает своей стихией воду и выбирает плавание и аквааэробику, а Лиза до бассейна может целый час посвятить кардиотренировке.