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Полина Гагарина отправилась в тренажерный зал вместе с мужем

Певица не только следит за рационом всей семьи, но заботиться о физической форме возлюбленного.

Полина Гагарина отправилась в тренажерный зал вместе с мужем
Полина Гагарина (Фото: Globallookpress.com)

Певица Полина Гагарина после рождения первенца — сына Андрея, которому в октябре исполнится двенадцать лет — пересмотрела свое питание и образ жизни. По словам певицы, у нее всегда был так называемый «младенческий жирок» и пухлые щечки. Однако сама исполнительница никогда не комплексовала по этому поводу. Только став мамой, артистка захотела избавиться от ненавистных килограммов.

В одном из интервью Полина вспомнила, как впервые после родов посмотрела на себя в зеркале и решила сесть на диету. Тогда Гагариной хотелось «заклеить себе рот». Но вместо этого исполнительница смогла отказаться от вредной пищи. В графике Полины появился отдельный пункт — певица не забывает о тренировках даже на отдыхе.

Певица Полина Гагарина с супругом Дмитрием Исхаковым
Полина Гагарина тренируется в спортзале вместе с супругом Дмитрием Исхаковым (Фото: Instagram.com/gagara1987)

К слову, на тренировки в спортзал певица старается ходить вместе с супругом — фотографом Дмитрием Исхаковым. Таким образом, артистка тщательно следит не только за питанием всей семьи, но и заботиться о физической форме возлюбленного. Несмотря на плотный гастрольный и концертный график, певица находит время и на детей, и на себя. Несколько лишних свободных минут в компании мужа Полине удается провести в зале с беговыми дорожками.

Примечательно, что актриса Екатерина Климова предпочитает тренироваться в компании 17-летней дочери Елизаветы. При этом экс-супруга Гелы Месхи считает своей стихией воду и выбирает плавание и аквааэробику, а Лиза до бассейна может целый час посвятить кардиотренировке.

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Полина Гагарина отправилась в тренажерный зал вместе с мужем
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