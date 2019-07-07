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Елизавета II годами сторонилась Кейт Миддлтон

Королева отказывалась встречаться с невестой принца Уильяма.

Елизавета II годами сторонилась Кейт Миддлтон
Королева пять лет игнорировала Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Елизавета II очень занятая женщина, но несмотря на плотный график, она всегда находит время на членов своей семьи.

Однако по словам инсайдеров, королева годами «держалась в стороне» от Кейт Миддлтон. Ее Величество не спешила знакомиться с подружкой принца Уильяма, когда тот начал с ней встречаться.

Монархиня избегала встреч с будущей герцогиней Кембриджской на протяжении пяти лет до их официального представления друг другу.

Хотя роман Кейт и Уильяма и казался многим сказкой, на деле это было не всегда так. Глядя на нынешнюю семью внука королевы, можно легко запамятовать, что 10 лет назад пара едва не рассталась.

Точная дата, когда влюбленные начали встречаться, не называется, но приблизительно это произошло незадолго до 21-летия Уильяма в 2003 году. Однако четыре года спустя у них произошла крупная ссора и они расстались на короткое время.

Тогда-то внук и сказал своей бабушке, что не уверен в своих отношениях с Кейт. Спустя несколько месяцев влюбленные помирились и их отношения стали более стабильными. Год спустя Кейт, наконец, встретилась с королевой.

Елизавета держалась стороне от Кейт до тех пор, пока не убедилась, что отношения Уильяма с его подружкой действительно серьезны, пишет Express.

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Елизавета II годами сторонилась Кейт Миддлтон
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