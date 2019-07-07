Милана Тюльпанова пошутила, что боролась за сына ради алиментов

Милана Тюльпанова поведала поклонникам, что из-за нехватки свободного времени решила отправить двухгодовалого сына на дачу. Малыш – сын Тюльпановой и российского футболиста Александра Кержакова. После развода пара долго судилась за право воспитания ребенка. Бракоразводная история получила широкую огласку и вызвала общественный резонанс. Так, после публичных разбирательств суд встал на сторону Миланы и обязал Кержакова выплачивать алименты – шестую часть от его доходов.

«Сейчас, летом, навалилось какое-то огромное количество дел, включая открытие благотворительного центра, рекламных поездок, съемок «Без Мамы», еще одного цикла интервью, еще у Темы скоро будет свой проект небольшой, ну и так далее по списку. Тема на даче, я решила, что в любом случае ребенку маленькому лучше на природе, но у меня такое дикое чувство вины , что я не могу каждый день быть рядом с ним. И я понимаю, что это нормально, в общем и целом, это работа и без моего контроля все выйдет из строя, но я не понимаю, как мне упорядочить эти две области своей жизни. Потому что когда я приезжаю, все, я плыву от бесконечного потока любви. И потом уезжать – сердце рвется», – разоткровенничалась Милана в Instagram.

Не все поклонники поддержали девушку в ее решении. Некоторые подписчики обвинили Милану в нежелании заниматься сыном.

«Боролась за ребенка, чтобы скинуть его на нянек?», – поинтересовались подписчики. На что Милана Тюльпанова ответила шуткой.

«Нет, чтобы получать алименты», – прокомментировала девушка.

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Напомним, в ходе судебных разбирательств Кержаков обвинил экс-супругу в употреблении наркотиков. Милана Тюльпанова сначала призналась в наркозависимости, потом опровергла эти сведения. Девушка заявила, что ее вынудили сознаться в этом, пригрозив навсегда отобрать сына.