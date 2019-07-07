Тодоренко раскрыла секрет бодрости молодым родителям

По словам ведущей, ей удается расслабиться и восстановить силы только на отдыхе.

Регина Тодоренко успевает ухаживать за семимесячным сыном, уделять внимание мужу и работать. Недавно пара даже организовала вторую свадьбу. Влюбленные расписались еще в прошлом году. Тогда они ограничились походом в ЗАГС, а несколько дней назад устроили грандиозное торжество. Для церемонии Тодоренко и Топалов выбрали итальянскую виллу. Праздник собрал примерно 50 человек.

Многие поклонники бывшей ведущей шоу «Орел и решка» удивляются, как Регине удается все успевать. В блоге Тодоренко решила ответить на этот вопрос. Для иллюстрации она подобрала свое не самое удачное фото, которое показывает, как девушку выматывают ее многочисленные обязанности.

«Именно так выглядит мать семимесячного парня, которая возомнила себя всемогущей, типа за сыном присмотрела, мужу угодила, поработать успела и свадьбу сыграть. Не исключаю, что можно и по-другому, но я привыкла жить в таком ритме. Опытные родители, ответьте, как вы расслабляетесь. Мне пока помогает пляж, море, вкусная еда!» — поделилась своим опытом Тодоренко.

Добавим, Регина стала впервые мамой в прошлом году и лишь недавно рассказала, как готовилась к родам. В ожидании схваток телеведущая, чтобы снять напряжение, без конца смотрела сериалы и ела спагетти.