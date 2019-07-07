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Севшая на диету Нюша устроила фотосессию в белой сорочке

Артистка наглядно показала результаты своего похудения.

Севшая на диету Нюша устроила фотосессию в белой сорочке
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

28-летняя Нюша после родов села на диету для того, чтобы избавиться от набранных за время беременности килограммов. На личной страничке в Instagram знаменитость уже говорила о том, что стала постепенно приходить в форму и все благодаря сбалансированному питанию.

Кроме того, новоиспеченная мамочка сама вскармливала маленькую дочь, отказавшись от искусственных смесей. Так же поступила модель Виктория Лопырева и телеведущая Регина Тодоренко. Держать все под контролем им помогла диета кормящей мамы. Однако этого Нюше показалось недостаточно и она решила более серьезно отнестись к своему рациону.

«Придерживаясь диеты, отказалась от молочных продуктов (частично, так же, как и сахар). Но очень хочется вернуть в рацион сыр — не могу без него. Пугает, что мнения по этому поводу противоречивые, особенно касательно натуральности состава и страны производителя… Такая же дилемма, как и с медом. Но если мед в нашей стране производят испокон веков, то с сыром будет посложнее», — сетовала певица.

Несколькими часами ранее Нюша разместила на личной страничке в Instagram свежее фото. В кадре девушка запечатлена на белых простынях, расположившись на двухспальной кровати. В качестве домашнего облачения знаменитость выбрала свободную белую сорочку. Судя по всему, исполнительница решила продемонстрировать плоды своего похудения, акцентировав внимание на ножках.

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Севшая на диету Нюша устроила фотосессию в белой сорочке
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