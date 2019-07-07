Лена Миро осудила мать Бузовой за воспитание дочери

Ольга Бузова — очень востребованная артистка. Ее график расписан на недели вперед, но тем не менее певица находит время, чтобы повидаться с мамой. На выходных она приехала к ней в гости и показала поклонникам трогательный снимок.

В сопровождающем посте она написала, что всегда чувствует себя рядом с мамой маленькой девочкой, хотя призналась, что не всегда ее слушает. Не так давно Ирина Бузова получила премию «Мама года» и считает, что в этом большая заслуга Ольги.

«За такую девочку меня наградили. Куда ни плюнь, все благодаря тебе», — сказала она.

Это замечание не оставила без внимания скандально-известный блогер Лена Миро. Девушка едко высказалась, что если Бузова-старшая и заслуживает титул, то «перемать года».

По ее словам, Ирина не заботилась о дочери, иначе бы девушка не отправилась бы сниматься в «Доме 2».

«Настоящая мама — это всё-таки про другое. Про хорошее воспитание, например. Про образование и мозги. Про умение любить, быть любимой, про хорошие манеры, а не про райдер с ящиком алкоголя в Сыктывкаре. Если взглянуть на Бузову объективно, то она представляет собой хрестоматийный пример плохого воспитания», — выразила уверенность Лена.