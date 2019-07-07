Настя Ивлеева раскрыла секрет своей худобы

Популярный видеоблогер Настя Ивлеева редко делает из чего-то тайну. Девушка настолько привыкла подробноописывать каждый свой шаг, благодаря работе, что и в свободное время постоянно общается с подписчиками, фотографируя и снимая на видео моменты своей жизни.

Многие фолловеры часто пишут Насте, что она очень стройная и худая и просят ее поделиться секретом. Недорожелатели, в свою очередь, утверждают, что весь секрет в употреблении наркотиков. Наконец сама Ивлеева iрешила расставить точки над i.

В сторис своего микроблога она показала свой завтрак и объяснила, что все дело в правильном сбалансированном питании.

«К слову, о моем похудении. Мое утро начинается не с кокаиновой диеты, как считают некоторые, а с правильного завтрака. С омлетика, сельдереевого сочка и кофеечка», — заявила Ивлеева.