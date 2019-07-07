Принцесса Диана расплакалась, получив бумаги о разводе с Чарльзом

Друг рассказал о реакции принцессы Уэльской на ее официальное расторжение брака с сыном Елизаветы II.

Принцесса Диана была в слезах, когда получила судебное уведомление о расторжении брака с принцем Чарльзом. Пара оформила развод в 1996 году после 15 лет брака. Леди Ди позвонила Нишу Джоши, практикующему медработнику, чтобы найти утешение.

«Я помню, что, когда она получила официальные бумаги из суда о разводе с Чарльзом, она позвонила мне в слезах. Я сказал ей, что у нее все будет хорошо», — вспоминает Джоши.

«Спустя мгновение она взяла себя в руки и сказала: «Полагаю, что 22 миллиона долларов не так плохо для бывшей гувернантки». Тогда я подумал, что это звучит очень трогательно», — добавил друг принцессы.

Ранее астролог Дианы Дебби Фрэнк высказала мнение, что принцесса так никогда и не оправилась после развода с мужем. Она заявила, что Диана любила Чарльза до конца своих дней.

«Я думаю, она любила Чарльза до самой смерти. Я не говорю, что она тосковала по нему, нет. Полагаю, она сумела как-то дистанцироваться», — отметила астролог.

«Но у нее была незаживающая рана из-за развода ее отца с матерью. Разрыв с Чарльзом снова о ней напомнил. Она опять почувствовала себя брошенной пятилетней девочкой», — добавила она.

Диана после развода так никогда и не вышла замуж, в то время как Чарльз женился на Камилле в 2005 году, спустя восемь лет после гибели Дианы, напоминает Express.