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Из-за непогоды концерт Славы в Саратове собрал мало зрителей

Певица выступила в загородном конном клубе.

Из-за непогоды концерт Славы в Саратове собрал мало зрителей
Слава съездила на гастроли в Саратов. Фото: globallookpress.com

Певица Слава съездила на гастроли в Саратов. Артистка выступила в загородном конном клубе «Гермес». Для выступления 39-летняя певица выбрала белоснежный костюм, поверх которого надела такой же плащ с красной подкладкой, который красиво развевался на ветру. Из-за плохой погоды на концерте артистки было малолюдно, однако это не смутило Славу. Певица осталась довольна собственным выступлением и не придала значения казусу со зрителями.

«Вчера в Саратове чуть не улетели со сцены, стихия разбушевалась! Супер классное место! Всем советую съездить отдохнуть душой и телом! Вкусно поесть, покататься на лошадках на свежем воздухе!», – написала певица в Instagram.

«Вы нереально крутая!»; – прокомментировали видео фолловеры.

Ранее Слава высказалась о выступлениях звезд в российской глубинке. По словам певицы, артисты должны петь не только в престижных концертных залах, но и на сцене в провинциальных городках. Слава отметила, что зрителей не выбирают и надо быть благодарными публике за интерес к своему творчеству.

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Из-за непогоды концерт Славы в Саратове собрал мало зрителей
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