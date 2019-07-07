Лолита едва не попала под обстрел на Донбассе

Певица Лолита, которая сейчас находится с концертами на Донбассе, едва не попала под обстрел. Звезда сейчас находится с концертами в этой горячей точке. Она опубликовала фрагменты видеозаписи из Дебальцево и рассказала, что ночью стреляли по мирным жителям в Первомайском. Отметим, что расстояние между этими двумя населенными пунктами составляет меньше ста километров.

«Чтобы, наверное, оценить опять состояние мирной жизни хочется смотреть эти кадры. Это Дебальцево. Знаменитое Дебальцево. Где был так называемый дебальцевский котел и погибло очень много людей. Мы просто остановились со всеми по дороге в Луганск. Вот такая могила. Воинам народного ополчения, погибшим при обстреле Дебальцево 26 июля 2014 года. Говорят, что здесь шли нешуточные бои за железнодорожное полотно. Сейчас все тихо, мирно, все в зелени. Мы проезжали и видели, что дома по-прежнему кое-как залатаны или выбиты окна», — рассказала певица.

Также под своей видеозаписью она написала, что не знает, когда исчезнет этот страшный сон. «Свои по своим. Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Когда будет мир? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах, я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно», — сообщила она.

Отметим, что не так давно певица сообщила, что рассталась со своим пятым супругом тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. При этом, как она уверяет, они остались хорошими друзьями.