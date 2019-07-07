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Мама Тимати рассказала, почему дочь не отвечает на его звонки

По ее словам, всему виной плотное расписание наследницы рэп-исполнителя.

Мама Тимати рассказала, почему дочь не отвечает на его звонки
Тимати Фото: EAST NEWS

Мама Тимати Симона Юнусова много времени посвящает пятилетней внучке Алисе. Ребенок посещает сразу несколько кружков и секций. К примеру, одно из увлечений наследницы рэп-исполнителя – балет.

В своем блоге Симона Юнусова подробно рассказывает о занятиях любимой внучки. Недавно она упомянула, что из-за плотного расписания Алиса не всегда успевает отвечать на все звонки отца.

«Папа Алисы обижается, что мы часто не отвечаем на его звонки. Папа, во время сна у Алисы ещё индивидуальные занятия», — написала Юнусова в блоге.

Нужно сказать, что мама Тимати плотно занимается воспитанием внучки. Ее подписчики в социальной сети нередко говорят, что Симона отодвинула на второй план Алену Шишкову и, более того, слишком нагружает ребенка, лишая его детства. Юнусова же попросила их оставить свое мнение при себе.

Добавим, скоро у пятилетней дочери Тимати появится брат или сестра. Второго ребенка рэперу родит его 23-летняя возлюбленная Анастасия Решетова.

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Алена Шишкова и ТиматиАлиса Юнусоварэпер ТиматиСимона Юнусова

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Мама Тимати рассказала, почему дочь не отвечает на его звонки
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