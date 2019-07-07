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Беременная Ирина Слуцкая сменила самолет на катер

Бывшая фигуристка отдыхает на Волге в Самаре.

Беременная Ирина Слуцкая сменила самолет на катер
Ирина Слуцкая прокатилась на катере по Волге. Фото: globallookpress.com

Ирина Слуцкая на время отказалась от поездок на самолете и поезде. Об этом она сообщила в в своем микроблоге. По словам 40-летней фигуристки, она в последнее время страдает от качки, однако во время прогулки на катере по Волге в Самаре избежала неприятных ощущений. В подтверждение своих слов спортсменка опубликовала снимок с катера.

«Селфи тайм! С ветерком по Волге! Чаще конечно самолет или поезд, но всему свойственно меняться. Вот и я, поменяла все. Теперь хожу по воде, хотя болтает не по-детски. Меня в последние несколько лет (видимо возраст) стало укачивать на воде, если есть волнение, или на аттракционах. Но в этот раз меня не укачало. Осмотрела красоты Самарской области. Насладилась», – подписала снимок Ирина.

Напомним, фигуристка находится в ожидании третьего ребенка. На интересное положение спортсменки обратила внимание Ксения Собчак во время музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Сама Ирина Слуцкая эту информацию предпочитает не комментировать. В конце июня 2018 года фигуристка вышла замуж за бизнесмена Алексея Гавырина. От первого брака с Сергеем Михеевым, с которым она прожила 17 лет, у Ирины Слуцкой есть двое детей – 11-летний Артем и 8-летняя Варвара.

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Беременная Ирина Слуцкая сменила самолет на катер
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