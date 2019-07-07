Букингемский дворец допустил ошибку при публикации фото с крестин Арчи

Букингемский дворец допустил грубую ошибку, когда публиковал два снимка с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри.

На одном из них запечатлены сами счастливые родители с маленьким Арчи, а на другом — традиционный семейный портрет в зеленой гостиной Виндзовского замка.

Однако при перечислении присутствовавших на фото, модераторы королевского аккаунта допустили досадный промах.

Ошибку персонала заметила пользователь Twitter под ником 9Honey. «Упс, оба — Кларенс-хаус и Букингемский дворец — перепутали имена сестер принцессы Дианы!», — написала она.

«Леди Джейн стоит рядом с Дорией, а леди Сара — рядом с Уильямом, а не наоборот», — пояснила она.

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Ошибка в скором времени была исправлена в следующем твиттере.

Приглашение на крестины Арчи Харрисона сестер Дианы стало данью уважению памяти погибшей принцессы со стороны ее сына и невестки.

Джейн и Сара присоединились к матери Меган Дории Рэгланд, принцу Уильяму, Кейт Миддлтон, принцу Чарльзу и Камилле.

Арчи Харрисона крестили ровно два месяца спустя после рождения, в субботу, 6 июля. Обряд проводил архиепископ Кентерберийский в Виндзоре. Малыша крестили водой, привезенной из реки Иордан в купели, стоимостью в 14 тысяч долларов, напоминает Express.