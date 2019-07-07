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Кожевникова вспомнила свою истерику после гибели «Локомотива»

По признанию звезды, пришлось даже остановить весь съемочный процесс.

Кожевникова вспомнила свою истерику после гибели «Локомотива»
Мария Кожевникова очень переживала после трагедии с ярославским "Локомотивом"/globallookpress.com

Актриса Мария Кожевникова в Instagram рассказала об истерике, которая у нее случилась после известия о том, что в небе над Ярославлем разбился самолет Як-42, в котором на матч чемпионата КХЛ летели хоккеисты «Локомотива». По словам звезды, в те дни она снималась в фильме. Из-за подавленного состояния актрисы съемочный процесс пришлось прервать.

«Никогда не забуду эту трагедию. Я находилась тогда на съёмках фильма и у меня случалась такая истерика, что пришлось остановить весь процесс. Наш генофонд, сильные, красивые, добрые, талантливые мужики! 44 человека! Ошибка пилота, один из которых нажимал на педаль тормоза (официальна версия) и ещё принимал запрещенные препараты и имел те заболевания, при которых не имел право летать, унесла столько жизней сыновей, мужей, отцов… Светлая память!» — заявила актриса.

Кроме того, Мария Кожевникова отдельно отдала дань памяти игроку ярославской команды Ивану Ткаченко. Она напомнила, что он был скромным хоккеистом и анонимно переводил деньги на благотворительность. Причем последний такой перевод в полмиллиона рублей он сделал буквально за 15 минут до злополучного вылета. По ее словам, общая сумма переводов на благотворительность у хоккеиста составила свыше десяти миллионов рублей.

Напомним, что самолет Як-42 с хоккеистами и тренерским штабом команды «Локомотив» разбился вблизи аэропорта Туношна 7 сентября 2011 года. Выжить в авиакатастрофе удалось только бортинженеру Александру Сизову.

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Тэги:

Александр СизовАэропорт ТуношнаИван ТкаченкоМария КожевниковаХК "Локомотив"

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Кожевникова вспомнила свою истерику после гибели «Локомотива»
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