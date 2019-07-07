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Фанаты считают, что Арчи будет рыжим, как принц Гарри

Августейшая чета показала лицо подросшего сына.

Фанаты считают, что Арчи будет рыжим, как принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: Globallookpress.com

Малыш Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, пожалуй, самый знаменитый ребенок в мире. 6 июля состоялись его крестины, которых с нетерпением ожидала не только его семья, но и все поклонники британской аристократии.

Впрочем, о самом таинстве фанатам узнать ничего не удалось, так как герцоги Сассекские провели приватную церемонию и оставили имена крестных в тайне. Зато Меган и Гарри вновь опубликовали фото Арчи, где видно, что он уже немного подрос.

Под новыми снимками младшего правнука королевы разгорелся нешуточный спор, поклонники не могли решить, на кого же больше похож малыш — на маму или на папу.

«Я уверен, что он будет рыжим, как Гарри, это же видно», «Да, пожалуй, рыжина уже проступает!», «Нет же, он похож на маленького Уильяма, гуглите фотки!», «Одно могу сказать точно — он не похож на свою мать», «А мне кажется, как раз на Меган он и похож», — поспорили фолловеры в комментариях.

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Фанаты считают, что Арчи будет рыжим, как принц Гарри
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