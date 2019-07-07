Рудковская заявила, что только бездари идут в футбол

Яна Рудковская души не чает в младшем сыне Саше, который родился в браке продюсера с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. 6-летний мальчик с раннего возраста тренируется на катке и мечтает пойти по стопам своего знаменитого папы. Из-за этого Яна Рудковская часто подвергается критике хейтеров, которые считают, что продюсер заставляет ребенка заниматься фигурным катанием, тем самым отнимая у него детство.

44-летняя супруга Плющенко спокойно реагирует на выпады в свой адрес, объясняя, что Гном Гномыч, как она ласково называет Сашу, сам очень любит выходить на лед. На этот раз Яна Рудковская дала неоднозначное интервью, где, отвечая на вопросы о будущем Саши, заявила, что только «бездари идут в футбол».

«Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне. Я думаю, что нас закидают камнями за ее название: «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел бы в футбол», – рассказала Рудковская «Собеседнику».

На вопрос журналиста, а что делать, если и с футболом не получилось бы, продюсер ответила, что тогда бы отдала мальчика в хоккей.

Яна Рудковская подчеркнула, что быть талантливым ребенком мало. По ее словам, чтобы достичь успеха, нужно тренироваться не менее 7 часов в день.

больше по теме После критики в соцсетях Яна Рудковская показала среднего сына Знаменитость рассказала, что старшие дети избегают публичности.

Примечательно, что, несмотря на противоречивые высказывания Яны Рудковской, ее средний сын от бизнесмена Виктора Батурина Николай профессионально занимается футболом.