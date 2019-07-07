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Рудковская заявила, что только бездари идут в футбол

Продюсер высказалась о талантах Гном Гномыча.

Рудковская заявила, что только бездари идут в футбол
Яна Рудковская считает 6-летнего Сашу талантливым ребенком. Фото: globallookpress.com

Яна Рудковская души не чает в младшем сыне Саше, который родился в браке продюсера с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. 6-летний мальчик с раннего возраста тренируется на катке и мечтает пойти по стопам своего знаменитого папы. Из-за этого Яна Рудковская часто подвергается критике хейтеров, которые считают, что продюсер заставляет ребенка заниматься фигурным катанием, тем самым отнимая у него детство.

44-летняя супруга Плющенко спокойно реагирует на выпады в свой адрес, объясняя, что Гном Гномыч, как она ласково называет Сашу, сам очень любит выходить на лед. На этот раз Яна Рудковская дала неоднозначное интервью, где, отвечая на вопросы о будущем Саши, заявила, что только «бездари идут в футбол».

«Сейчас мой Сашенька готовит новую программу, с которой будет кататься в следующем сезоне. Я думаю, что нас закидают камнями за ее название: «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел бы в футбол», – рассказала Рудковская «Собеседнику».

На вопрос журналиста, а что делать, если и с футболом не получилось бы, продюсер ответила, что тогда бы отдала мальчика в хоккей.

Яна Рудковская подчеркнула, что быть талантливым ребенком мало. По ее словам, чтобы достичь успеха, нужно тренироваться не менее 7 часов в день.

Примечательно, что, несмотря на противоречивые высказывания Яны Рудковской, ее средний сын от бизнесмена Виктора Батурина Николай профессионально занимается футболом.

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Гном ГномычЕвгений Плющенкозвездные детиСаша ПлющенкоЯна Рудковская

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Рудковская заявила, что только бездари идут в футбол
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