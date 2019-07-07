Янине Студилиной пришлось вызывать «скорую» для ребенка

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина уже давно не школьница и не начинающая актриса. Она замужем за Александром Роднянским-младшим и растит двухлетнюю дочь Анну.

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В последнее время молодая семья живет на две страны — Россию и США — из-за работы супруга актрисы. Сейчас знаменитость находится в Москве, но насладиться теплыми выходными деньками ей не удалось.

В своем микроблоге Студилина рассказала поклонникам, что ей пришлось два раза вызывать «скорую помощь» для своей малышки. О проблемах со здоровьем наследницы она предпочла не распространяться, однако поинтересовалась у подписчиц, имеющих детей, все ли указания докторов они неукоснительно соблюдают.

«Две детские скорые за последние 2 дня:( интересно, девочки, когда врачи вашим детям назначают лечение, вы слепо следуете инструкции и даете все препараты или полагаетесь на свой опыт (если такое уже было), интуицию, читаете побочные действия…???» — задалась вопросом Янина.

Мнения в комментариях разделились. Одни фолловеры писали, что врачу всегда виднее, а другие утверждали, что медикам нельзя безоговорочно доверять и лучше полагаться на себя.