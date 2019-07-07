НОВОСТИ

Янине Студилиной пришлось вызывать «скорую» для ребенка

Актриса пожаловалась, как непросто родителям, когда болеют дети.

Янине Студилиной пришлось вызывать «скорую» для ребенка
Янина Студилина Фото: Globallookpress.com

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина уже давно не школьница и не начинающая актриса. Она замужем за Александром Роднянским-младшим и растит двухлетнюю дочь Анну.

В последнее время молодая семья живет на две страны — Россию и США — из-за работы супруга актрисы. Сейчас знаменитость находится в Москве, но насладиться теплыми выходными деньками ей не удалось.

В своем микроблоге Студилина рассказала поклонникам, что ей пришлось два раза вызывать «скорую помощь» для своей малышки. О проблемах со здоровьем наследницы она предпочла не распространяться, однако поинтересовалась у подписчиц, имеющих детей, все ли указания докторов они неукоснительно соблюдают.

«Две детские скорые за последние 2 дня:( интересно, девочки, когда врачи вашим детям назначают лечение, вы слепо следуете инструкции и даете все препараты или полагаетесь на свой опыт (если такое уже было), интуицию, читаете побочные действия…???» — задалась вопросом Янина.

Мнения в комментариях разделились. Одни фолловеры писали, что врачу всегда виднее, а другие утверждали, что медикам нельзя безоговорочно доверять и лучше полагаться на себя.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

группа "Ранетки"дети звездЯнина Студилина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Янине Студилиной пришлось вызывать «скорую» для ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: