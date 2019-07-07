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Тодоренко нашла оправление для «грубых» хейтеров

Супруга Влада Топалова старается не обижаться на критику подписчиков в Instagram.

Тодоренко нашла оправление для «грубых» хейтеров
Регина Тодоренко (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

29-летняя Регина Тодоренко смогла найти оправдание для «грубых» хейтеров, выступающих с критикой в Instagram. Возлюбленная музыканта Влада Топалова поддержала мнение экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой. Ранее в интервью для YouTube-канала Вячеслава Манучарова супруга музыкального продюсера Константина Меладзе призналась, что она часто вступает в диалог с «недовольными» поклонниками. Кроме того, певица рассказала шоумену о том, что она жалеет хейтеров, полагая, что только глубоко несчастный человек может позволять себе нелицеприятные высказывания.

На личной страничке микроблога Регина Тодоренко опубликовала свежий пост, поделившись с поклонниками своими эмоциями и ощущениями. Спустя семь месяцев после родов, телеведущая вместе со своим возлюбленным организовала свадебное торжество. По словам знаменитости, она очень переживала и волновалась, а всего за пару часов до церемонии едва ли не впала в состояние «психоза», осознав свой новый статус — невесты. Тодоренко пожаловалась на то, что у нее все валилось из рук. Одновременно телеведущей хотелось плакать и смеяться. Однако девушке все-таки удалось взять себя в руки.

Примечательно, что в комментариях к посту Регины один из подписчиков знаменитости под ником @perfects_lifes обратился к Тодоренко, раскритиковав ее за излишнюю эмоциональность.

«О Боги! Ну прям невинная дева замуж выходит!! К чему этот цирк?! Сто лет живут вместе, уже и роды перенесла, а тут дикое волнение у нее, ну смешно уже, честно», — такой комментарий появился на страничке возлюбленной Влада Топалова.

Регина Тодоренко ответила на критику хейтеров
Регина Тодоренко солидарна с Верой Брежневой, которая жалеет своих хейтеров (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

К слову, сама Регина не оставила без внимания критику в свой адрес. Телеведущая не видит смысла обижаться или расстраиваться из-за слов хейтеров. Кроме того, супруга музыканта смогла найти оправдание для «грубых» фанатов.

«Люблю людей, очень люблю! И знаю, что за каждым грубым комментарием на самом деле таится хрупкая душа человека, который когда-то был ранен, а теперь злится на весь мир», — отметила Тодоренко.

Ранее телеведущая признавалась, что именно ее возлюбленный настоял проведении свадебной церемонии. Молодые люди расписались в загсе еще в октябре. Тогда Регина думала только о предстоящих родах и своем проекте. Поэтому саму свадьбу влюбленные решили отложить.

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Тодоренко нашла оправление для «грубых» хейтеров
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