Занялась медитацией: Асмус призналась, что «сдалась» спорту

Кристина Асмус является не только востребованной актрисой, но и успешной спортсменкой. Актриса – мастер спорта по художественной гимнастике. Она не раз заявляла, что все детство провела в спортзале. Теперь Кристина Асмус возобновила тренировки, об этом она рассказала в Instagram. Звезда сериала «Интерны» продемонстрировала фото с занятия йогой.

«Сдаюсь спорту», – подписала фото Асмус.

«Какая-то магия в этом фото есть… я залипла на 3 минуты»; «Кристина – это похоже на танец «пасодобль» из «Реальных пацанов», – прокомментировали фолловеры.

Некоторые подписчики заметили, что мужу актрисы, резиденту Comedy Club, тоже не мешало бы заняться спортом.

«Эх, сдалась, «слабачка»! Вот супруг — молодец, держится! Не сдается», – пошутили подписчики.

больше по теме Кристина Асмус раскрыла 10 секретов о себе Актриса время от времени откровенничает в своем блоге, рассказывая неизвестные факты из своей биографии.

Ранее актриса высказала мнение, что в России живут самые красивые девушки. По словам Кристины Асмус, актрисами с выдающейся внешностью являются Равшана Куркова, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.