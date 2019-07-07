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Занялась медитацией: Асмус призналась, что «сдалась» спорту

Звезда сериала «Интерны» возобновила занятия йогой.

Занялась медитацией: Асмус призналась, что «сдалась» спорту
Кристина Асмус занялась йогой. Фото: globallookpress.com

Кристина Асмус является не только востребованной актрисой, но и успешной спортсменкой. Актриса – мастер спорта по художественной гимнастике. Она не раз заявляла, что все детство провела в спортзале. Теперь Кристина Асмус возобновила тренировки, об этом она рассказала в Instagram. Звезда сериала «Интерны» продемонстрировала фото с занятия йогой.

«Сдаюсь спорту», – подписала фото Асмус.

«Какая-то магия в этом фото есть… я залипла на 3 минуты»; «Кристина – это похоже на танец «пасодобль» из «Реальных пацанов», – прокомментировали фолловеры.

Некоторые подписчики заметили, что мужу актрисы, резиденту Comedy Club, тоже не мешало бы заняться спортом.

«Эх, сдалась, «слабачка»! Вот супруг — молодец, держится! Не сдается», – пошутили подписчики.

Ранее актриса высказала мнение, что в России живут самые красивые девушки. По словам Кристины Асмус, актрисами с выдающейся внешностью являются Равшана Куркова, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.

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Занялась медитацией: Асмус призналась, что «сдалась» спорту
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